Поиск

Погибший найден на месте пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане

Также пропавшими без вести числятся несколько рабочих, их ищут внутри резервуара

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - На месте пожара, произошедшего в среду в резервуаре на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) "Транснефти" в Татарстане, обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС РФ.

Отмечается, что спасатели "РегионСпаса" нашли погибшего в 21:33 (мск), они также ведут поиски пропавших внутри резервуара.

"Сложность заключается в том, что деформированный поплавковый купол упал на место предположительного нахождения пропавших", - говорится в пресс-релизе.

В 13:24 (мск) пожарные потушили пожар внутри неэксплуатируемого резервуара НПС "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана.

По данным МЧС, рабочие подрядной организации "Транснефти" проводили плановые работы по очистке резервуара объемом 20 тыс. куб. м.

Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин сообщал, что пожар не повлиял на процесс перекачки нефти.

Татарстан Транснефть Калейкино РегионСпас МЧС РФ

Новости

Источник рассказал о террористическом прошлом убитого в Берлине гражданина Грузии

Что произошло за день: среда, 4 декабря

Берлин вышлет двух российских дипломатов, Москва задумалась над ответом. Обобщение

Берлин вышлет двух российских дипломатов, Москва задумалась над ответом. Обобщение

Путин заявил о превосходстве новых российских комплексов РЭБ над зарубежными

Для фигуранта "дела 27 июля" Новикова потребовали 3 года колонии за нападение на полицейского

Дело Егора Жукова

Прокурор попросил 4 года колонии для студента ВШЭ Жукова по делу о призывах к экстремизму

Прокурор попросил 4 года колонии для студента ВШЭ Жукова по делу о призывах к экстремизму

Осужденному за экстремизм оппозиционеру Гальперину заменили условный срок на реальный

В посольстве США в Москве сочли частным случаем проблемы с визами у делегации казначейства

В посольстве США в Москве сочли частным случаем проблемы с визами у делегации казначейства

Пострадавший от взрыва газа дом в Белгородской области будет снесен

Пострадавший от взрыва газа дом в Белгородской области будет снесен

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');