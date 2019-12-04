Погибший найден на месте пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане

Также пропавшими без вести числятся несколько рабочих, их ищут внутри резервуара

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - На месте пожара, произошедшего в среду в резервуаре на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) "Транснефти" в Татарстане, обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС РФ.

Отмечается, что спасатели "РегионСпаса" нашли погибшего в 21:33 (мск), они также ведут поиски пропавших внутри резервуара.

"Сложность заключается в том, что деформированный поплавковый купол упал на место предположительного нахождения пропавших", - говорится в пресс-релизе.

В 13:24 (мск) пожарные потушили пожар внутри неэксплуатируемого резервуара НПС "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана.

По данным МЧС, рабочие подрядной организации "Транснефти" проводили плановые работы по очистке резервуара объемом 20 тыс. куб. м.

Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин сообщал, что пожар не повлиял на процесс перекачки нефти.