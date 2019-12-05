Второй погибший найден на месте пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - На месте пожара, произошедшего в среду в резервуаре на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) "Транснефти" в Татарстане, обнаружен второй погибший, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС РФ.

"В 22:27 спасатели ПАСФ "РегионСпас" обнаружили тело второго погибшего", - говорится в сообщении.

В 13:24 мск пожар внутри неэксплуатируемого резервуара НПС "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана был потушен. Вечером спасатели обнаружили на месте пожара тело мужчины, велись поиски еще двоих рабочих.

По данным МЧС, рабочие подрядной организации "Транснефти" проводили плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. м.

Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин сообщал, что пожар не повлиял на процесс перекачки нефти