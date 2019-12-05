Треть россиян старше 55 признались в ежедневном пользовании интернетом

Четыре года назад каждый день интернетом пользовался только один из десяти респондентов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россияне в возрасте от 55 лет и старше по сравнению с 2015 годом стали активнее пользоваться интернетом, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам социологического исследования, если четыре года назад в интернет ежедневно заходил каждый десятый (11%) респондент данной возрастной категории, то в настоящее время Сетью пользуются треть (34%) сограждан старшего поколения.

Всего, по данным "Левада-центра", ежедневно в интернет заходят 65% россиян. Среди опрошенных в возрасте 18-24 лет эта доля составляет 94%, в возрасте 25-39 лет - 89%.

Исследование показало, что численность россиян, ни разу не пользовавшихся интернетом, за последние четыре года сократилась почти в полтора раза - с 27% до 19% респондентов соответственно.

Опрос был проведён 21-27 ноября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.