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Около 70% москвичей покупают товары в интернет-магазинах

37% из них пожаловались, что сталкивались с проблемами при доставке товаров

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Примерно 70% жителей Москвы пользуются услугами интернет-магазинов, показало исследование, которое провели городской департамент информационных технологий вместе с китайским ритейлером AliExpress. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе департамента.

8,7 млн москвичей покупают товары в интернете хотя бы раз в году, а каждый второй москвич делает это ежемесячно. Если смотреть по возрастам, то в группе от 18 до 25 лет делают покупки онлайн ежемесячно 50% респондентов, в группе 26-35 лет - 56%, в группе 50-59 лет - 20%.

67% пользователей интернет-магазинов считают, что такой способ делать покупки экономит время, 45% - деньги, еще 2% объяснили, что не могут посещать обычные магазины по состоянию здоровья или потому что им не нравится бывать в большом скоплении людей.

51% москвичей пользуются и российскими, и зарубежными интернет-магазинами, 46% москвичей предпочитают российские, 3% делают покупки только в зарубежных интернет-магазинах.

37% респондентов сказали, что сталкивались с проблемами при использовании интернет-магазинов, как российских, так и зарубежных. Среди наиболее частых проблем они назвали - превышение оговоренного срока доставки товаров или потеря покупок на почте. 17% заявили, что так и не получили заказ и не смогли вернуть уплаченные деньги.

Эти данные в департаменте получили по итогам анализа работы 200 крупнейших московских интернет-магазинов за 2018-2019 годы, в результате опроса москвичей, а также чиновники использовали аналитику трендов российской и мировой интернет-торговли от AliExpress и Tmall (русскоязычного магазина AliExpress) в России.

AliExpress. Москва

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