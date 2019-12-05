Поиск

СКР возбудил дело из-за гибели рабочих подрядчика "Транснефти" в Татарстане

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух рабочих в результате пожара в резервуаре на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Транснефти" в Татарстане, сообщил "Интерфаксу" в четверг официальный представитель республиканского управления СКР Андрей Шептицкий.

Дело заведено в отношении неустановленных лиц по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Как сообщалось, утром 4 декабря на НПС "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб. м. По данным МЧС, прибывшие на место пожарные установили, что рабочие подрядной организации "Транснефти" вели плановые работы по очистке этого резервуара. Пожар спустя несколько часов был потушен. Вечером того же дня спасатели нашли на месте пожара тела двух рабочих фирмы-подрядчика.

Транснефть Татарстан

Новости по теме

Новости

"Ведомости" узнали о предложении наказывать СМИ за "скандализацию правосудия"

"Ведомости" узнали о предложении наказывать СМИ за "скандализацию правосудия"

Что случилось этой ночью: четверг, 5 декабря

Треть россиян старше 55 признались в ежедневном пользовании интернетом

ФСИН поддержала идею запретить сотовую связь в колониях

Источник рассказал о террористическом прошлом убитого в Берлине гражданина Грузии

Источник рассказал о террористическом прошлом убитого в Берлине гражданина Грузии

Что произошло за день: среда, 4 декабря

Берлин вышлет двух российских дипломатов, Москва задумалась над ответом. Обобщение

Берлин вышлет двух российских дипломатов, Москва задумалась над ответом. Обобщение

Путин заявил о превосходстве новых российских комплексов РЭБ над зарубежными

Для фигуранта "дела 27 июля" Новикова потребовали 3 года колонии за нападение на полицейского

Дело Егора Жукова

Прокурор попросил 4 года колонии для студента ВШЭ Жукова по делу о призывах к экстремизму

Прокурор попросил 4 года колонии для студента ВШЭ Жукова по делу о призывах к экстремизму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');