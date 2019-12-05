СКР возбудил дело из-за гибели рабочих подрядчика "Транснефти" в Татарстане

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух рабочих в результате пожара в резервуаре на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Транснефти" в Татарстане, сообщил "Интерфаксу" в четверг официальный представитель республиканского управления СКР Андрей Шептицкий.

Дело заведено в отношении неустановленных лиц по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Как сообщалось, утром 4 декабря на НПС "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб. м. По данным МЧС, прибывшие на место пожарные установили, что рабочие подрядной организации "Транснефти" вели плановые работы по очистке этого резервуара. Пожар спустя несколько часов был потушен. Вечером того же дня спасатели нашли на месте пожара тела двух рабочих фирмы-подрядчика.