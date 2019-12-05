На опоре Крымского моста появился портрет строителя с котом Мостиком и псом Цыганом

Фото: Официальный твиттер Крымского моста

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Крымские художники нарисовали портрет мостостроителя в полный рос, изобразив рабочего на фоне судоходных арок моста через Керченский пролив с животными, сообщил инфоцентр проекта "Крымский мост" в четверг.

"Рисунок высотой почти 20 метров выполнен на автодорожной опоре. Его увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов", - говорится в пресс-релизе.

Ростовой портрет посвящен команде, строящей Крымский мост. Работа над ним велась две недели.

"Это 15 тысяч инженеров и рабочих со всей страны. В коллективах есть специалисты, которые прошли глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи", - отмечает инфоцентр.

Рабочего изобразили с талисманами Крымского моста - котом по кличке Мостик и псом Цыганом, эти животные провели на стройплощадке четыре года и видели всю работу - с первых свай до финальных рельсов.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в третьей декаде декабре 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.