Поиск

Минтранс предупредил об ограничении движения по Крымскому мосту

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Движение планируется ограничить на мосту через Керченский пролив, который соединяет полуостров Крым с материковой частью России, с 18 по 26 декабря из-за технологических работ на объекте, сообщил ранее Минтранс РФ.

"Информация для водителей. Министерство транспорта Российской Федерации информирует участников дорожного движения о возможном ограничении движения в связи с проведением технологических работ на Крымском мосту в период с 00:00 мск 18 декабря по 23:59 мск 25 декабря 2019 года. Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда - из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь - пойдут по ж/д части моста в третьей декаде декабре 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.

Крымский мост

Новости по теме

Новости

Начальник российского Генштаба обвинил НАТО в эскалации напряженности

Начальник российского Генштаба обвинил НАТО в эскалации напряженности

НМГ потребовала от операторов изменить условия вещания своих телеканалов в интернете

Лидер переславских единороссов арестован по подозрению в убийстве

Эксперты заявили о возможной острой нехватке рыбопромысловых судов в РФ в 2020 году

Эксперты заявили о возможной острой нехватке рыбопромысловых судов в РФ в 2020 году
Криминал в многодетной семье под Гатчиной

Органы опеки будут добиваться лишения прав родителей из Гатчины

Органы опеки будут добиваться лишения прав родителей из Гатчины

Что произошло за день: вторник, 17 декабря

Forbes и "Сафмар" договорились отозвать иски друг к другу

Forbes и "Сафмар" договорились отозвать иски друг к другу

Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС

Минздрав Таджикистана рассказал о происхождении найденного во Внуково метадона

Верховный суд поддержал запрет применения к бизнесу статьи о преступном сообществе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');