Совет судей предложил использовать соцсети для популяризации судебной системы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Концепция информационной политики судебной системы на 2020-2030 года, которую в четверг одобрил Совет судей России, предусматривает активное использование новых платформ взаимодействия с гражданами.

"В связи с развитием в России коммуникаций и способов широкого информирования общественности о судебной деятельности необходимо использовать новые платформы взаимодействия с гражданами - мобильные приложения сайтов судов и государственных автоматизированных судебных систем, аккаунты в социальных сетях, информационные каналы и площадки, в том числе расширять информационное наполнение официального канала Верховного Суда РФ и других судов в YouTube", - говорится в документе.

Также в Совете предлагают судьям активнее использовать социальные сети для освещения актуальных правовых новостей, размещения интервью с судьями и первыми лицами, представителями общественности, видео-роликов о работе судей. "Популяризация знаний о деятельности судов на современном уровне не позволяет ограничивать публикационную активность бумажными изданиями. В связи с этим предлагается создать на федеральном и региональном уровнях официальное сетевое интернет-издание судебной системы Российской Федерации, использовать для освещения деятельности судов не только специализированные сайты, но и региональные информационные ресурсы", - отмечается в концепции.

При этом, подчеркивают в Совете, установка на использование периодических печатных изданий должна быть сохранена.

Согласно ставшим известными ранее подробностями, в принятой концепции также решено отказаться от наказаний для СМИ за дискредитацию судов и "скандализацию правосудия", а возникновение споров, связанных с освещением СМИ деятельности судов, стоит решать во внесудебном порядке.