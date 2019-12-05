Совет судей отказался от идеи наказывать СМИ за "скандализацию правосудия"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Окончательная редакция концепции информационной политики судебной системы не предусматривает наказаний для СМИ за дискредитацию судов и "скандализацию правосудия", сообщил "Интерфаксу" председатель Совета судей, судья Верховного суда (ВС) РФ Виктор Момотов.

По его словам, предложения разработать специальные правила освещения в СМИ деятельности судов и внедрение "эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ" были мнением части разработчиков концепции и содержались лишь в рабочей версии документа.

"Это не мнение всего судейского сообщества. В окончательной версии документа этих предложений нет. Большинство членов Совета судей учло встречное предложение отклонить эти инициативы", - подчеркнул Момотов. Финальная версия концепции будет опубликована в ближайшее время на сайте Совета судей, добавил он.

Ранее в четверг газета "Ведомости", сотрудники которой ознакомились с новой концепцией инфополитики судебной системы, написала, что авторы документа предложили ввести ответственность для СМИ за "скандализацию правосудия", подразумевающую "манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия".

Авторы проекта концепции также предлагали ввести ответственность для СМИ и отдельных журналистов за давление на суд и "лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов".

Председатель комиссии Совета судей по связям с госорганами и общественными организациями Евгений Шепелин не стал конкретизировать, какие именно меры предлагают авторы новой концепции. "Когда законодатель что-то примет – тогда и будем говорить, мы сами ничего не предлагаем", - сказал он.

Также в одобренной Советом судей РФ Концепции говорится, что возникновение споров, связанных с освещением СМИ деятельности судов, стоит решать во внесудебном порядке. "При возникновении споров, связанных с освещением деятельности судов и конкретных судей в СМИ, они могут разрешаться во внесудебном порядке, в связи с чем не исключается возможность обращения за их разрешением в Общественную коллегию по жалобам на прессу, которая рассматривает информационные споры, прежде всего, нравственно-этического характера, возникающие в сфере массовой информации, в том числе дела о нарушении принципов и норм профессиональной журналистской этики", - отмечается в документе.

При этом, согласно концепции, необходимо ввести мониторинг информационных ресурсов, который позволит судебным органам анализировать динамику общественного мнения по ключевым вопросам деятельности, выявлять наиболее интересные с общественной точки зрения аспекты и оперативно реагировать на размещение несоответствующей действительности информации.

"В случаях выявления действий по оказанию давления на судей и суды со стороны СМИ предполагается организация незамедлительного и эффективного реагирования через другие средства массовой информации и иными способами для защиты репутации судебных органов и их представителей", - отмечают авторы концепции.