Гражданин Словакии сдал в московскую полицию самодельное "химоружие"

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Москве иностранец пришел в отдел полиции "Якиманка", чтобы сдать самодельное "химическое оружие", принесенные им пузырьки отправлены на экспертизу, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, мужчина пришел в полицию вечером в четверг, с собой у него были пузырьки с неустановленным веществом, которое, по его словам, является произведенным им самим в кустарных условиях "химическим оружием".

По его словам, принесенные мужчиной емкости отправлены на исследование. Сам иностранец пока находится в отделе полиции.

Предположительно, мужчина является гражданином Словакии.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.