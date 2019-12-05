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Гражданин Словакии сдал в московскую полицию самодельное "химоружие"

Гражданин Словакии сдал в московскую полицию самодельное "химоружие"
Архивное фото
Фото: Vostock-photo

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Москве иностранец пришел в отдел полиции "Якиманка", чтобы сдать самодельное "химическое оружие", принесенные им пузырьки отправлены на экспертизу, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, мужчина пришел в полицию вечером в четверг, с собой у него были пузырьки с неустановленным веществом, которое, по его словам, является произведенным им самим в кустарных условиях "химическим оружием".

По его словам, принесенные мужчиной емкости отправлены на исследование. Сам иностранец пока находится в отделе полиции.

Предположительно, мужчина является гражданином Словакии.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Москва Словакия

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