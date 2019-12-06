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Два школьника в Красноярском крае попали в больницу с отравлением снюсом

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Врачи доставили в больницу Железногорска (Красноярский край) двух школьников, отравившихся снюсом, сообщила пресс-служба администрации города.

Она отметила, что подростков обнаружили лежащими на тротуаре улицы и госпитализировали "в неадекватном состоянии", а одного из них пришлось "откачивать" в реанимации. "По словам медиков, несовершеннолетние отравились так называемым снюсом - никотиновой смесью. Этот товар сейчас свободно продается в торгово-розничной сети города", - говорится в сообщении.

После этого глава Железногорска инициировал обращение в краевой парламент для запрета продажи снюса на региональном уровне.

Депутат законодательного собрания края Илья Зайцев сообщил "Интерфаксу", что сейчас депутаты работают по этому вопросу с прокуратурой и изучают опыт других субъектов РФ для введения запрета продажи снюса в регионе.

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В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что в последней декаде ноябре зафиксированы первые четыре обращения родителей в краевой наркодиспансер с просьбой проверить детей на употребление снюса. Там добавили, что у трех несовершеннолетних по результатам химико-токсикологических исследований был обнаружен котинин и никотин.

Снюс - вид табачного изделия, редставляет собой измельченный увлажненный табак для рассасывания, при этом никотин из табака поступает в организм.

Закон о полном запрете продажи сосательного табака (снюса) был принят в России в 2015 году, однако производители сейчас продают его под наименованием "никотиносодержащей смеси".

Новый законопроект

28 ноября в Госдуму внесен проект закона о запрет на оптовую и розничную торговлю сосательным табаком (снюсом), а также любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

Его авторами стали депутаты от фракции КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя. В пояснительной записке они напоминают, что в 2015 году был принят закон о полном запрете продажи снюса. Вместе с тем, принятый закон, по их мнению, содержит формальный пробел, так как содержит конкретную исчерпывающую формулировку - "табак сосательный (снюс)". Таким образом, производители, именуя снюс в процессе производства, например, не сосательным табаком, а "никотинсодержащей смесью", "чистым никотином" и так далее, "де-юре соблюдая закон, де-факто продолжают выпуск данного легкого наркотика", говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта 848015-7, новая редакция должна выглядеть таким образом: "Запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией".

Красноярский край

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