Пензенский губернатор дал торговцам сутки на изъятие снюсов из продажи

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал, чтобы владельцы магазинов в течение суток убрали из продажи снюсы - смеси на основе жевательного табака. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Торговцы, которые продолжат продавать снюсы, не получат поддержки правительства области, а в их отношении будут приняты меры, предусмотренные законом, добавил чиновник.

"Травить детей, зная о вреде этих снюсов, пытаться нажиться на их здоровье - это недопустимо", - заявил губернатор.

Ограничить продажу снюсов он решил по многочисленным просьбам граждан, которые обеспокоены тем, что этот табак продают несовершеннолетним.

Депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя в конце ноября внесли в Госдуму законопроект о запрете оптовой и розничной продаже снюса и любых других сосательных и жевательных смесей с никотином или его производными. В 2015 году уже был принят федеральный закон о полном запрете продажи снюса и о штрафах за нарушение этого запрета, напомнили они в пояснительной записке.

Однако производители обходят запрет, используя формальный пробел в законодательстве и называют снюс не сосательным табаком, как прописано в законе, а "никотинсодержащей смесью", "чистым никотином" и так далее "де-юре соблюдая закон, де-факто продолжают выпуск данного легкого наркотика".

В новой редакции депутаты предлагают запретить оптовую и розничную торговлю "насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией".