Вильфанд назвал 2019 год самым теплым в РФ за всю историю наблюдений

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Данные о средней температуре за 11 месяцев и предварительный прогноз на декабрь говорят о том, что 2019 год станет самым теплым годом в России за всю историю инструментальных метеонаблюдений.

"Учитывая тот факт, что по прогнозам Росгидромета в декабре температура ожидается существенно выше нормы, можно спрогнозировать с большой степенью вероятности, что для России нынешний год будет самым теплым за всю историю наблюдений. Это касается и Москвы", - сказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

Он пояснил, что период с января по ноябрь в целом по территории России был самым теплым в истории наблюдений, если судить по средней температуре. Причем такая же картина наблюдалась на отдельно взятой территории Москвы - первые 11 месяцев в среднем стали самыми теплыми с 1879 года, когда начались регулярные инструментальные наблюдения.

Минувшая осень при этом стала самой теплой на Северном полушарии и вошла "в тройку" самых теплых на территории России - средние значения по стране "снизили" аномальные морозы в Западной Сибири, пояснил метеоролог.

А в целом на земном шаре этот год имеет шансы стать самым теплым, но пока не "догоняет" абсолютный рекорд 2016 года.

"Будет ли средняя глобальная температура самой высокой? Это дискуссионный вопрос. Пока за 10 месяцев (...) по глобусу оценки таковы, что скорее всего 2019 год будет на втором месте. Но сближение с самым теплым годом - 2016-м - продолжается", - сказал Вильфанд.

Без шамана погоду не предсказать

Говоря о возможности 6 декабря предсказать погоду на новогоднюю ночь, Вильфанд сказал, что наука в принципе на такое не способна - это доступно лишь шаманам.

"Есть религия - шаманизм. Я очень уважительно отношусь ко всем религиям, шаманизму в частности, она говорит о том, что независимо от воли человека в него вселяется дух. И этот дух позволяет ему общаться с верхними эшелонами, с нижними. И после выхода из транса он может интерпретировать эти знания и сообщать их. Я перед такими метеорологами снимаю шляпу, кепку, шапку и смотрю на них с восхищением. К сожалению, в Гидрометцентре таких людей нет", - сказал Вильфанд, комментируя появляющиеся прогнозы погоды на ночь с 31 декабря на 1 января.

Вильфанд подчеркнул, что из-за хаотичности атмосферы и из-за целого ряда физико-математических принципов теоретический "потолок" прогнозов погоды - две недели, а фактически пока точные прогнозы даются Гидрометцентром на период 5-6 дней, через 2-3 года этот период увеличится до 7 дней.

Он добавил, что уважающая себя метеорологическая структура не может давать прогнозы больше, чем на десять дней, и этим можно руководствоваться, выбирая источник прогноза.