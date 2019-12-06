Военные РФ провели эксперимент по отделению спутника от космической платформы

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы проведен российскими военными в пятницу, сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что целью эксперимента является оценка технического состояния отечественных спутников. "Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника", - добавили в министерстве.

Российские военные 26 ноября вывели на орбиту космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы. Он предназначен для мониторинга состояния отечественных спутников.

В августе Минобороны РФ сообщало об испытаниях в космосе спутника-инспектора и спутника-регистратора. 10 июля с космодрома "Плесецк" были запущены космические аппараты "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538".

По данным военных, спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для "исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания".

Американская разведка считает, что разработка Россией спутников-инспекторов может угрожать США в космосе. В докладе американской разведки отмечалось, что спутники-инспекторы могут использоваться для "осуществления атак на спутники других стран и временной или полной их нейтрализации".