Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Транспорт для семьи премьера РФ, не отраженный в декларации, оплачивается из личных средств, заявил Олег Осипов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

"Я могу сказать, что, конечно, мы видели эту двухдневную политическую акцию. Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией", - сказал Осипов в интервью "Ленте.ру", комментируя ролики ФБК в интернете с призывом задать вопрос об этом самолете главе правительства во время его встречи 5 декабря с журналистами 20 федеральных телеканалов.

По словам Осипова, "тут и комментировать особо нечего".

"Во-первых, по известным причинам мы не раскрываем и не комментируем информацию о передвижениях членов семьи главы правительства, поскольку он является объектом госохраны", - заявил пресс-секретарь премьера.

"Что же касается различного рода транспортных средств и их использования, то все, что принадлежит Дмитрию Медведеву и его супруге, - указано в декларации. Если же кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-либо иным видом транспорта, то все это оплачивается соответствующим образом из личных средств", - подчеркнул Осипов.

Он добавил: "Что касается этого опуса, то, как вы успели заметить, сам председатель правительства РФ традиционно не отвечает на провокации Навального и иже с ним. Много чести".

4 декабря ФБК выпустил расследование, на котором, по утверждению фонда, передвигается жена премьера Светлана Медведева. Бизнес-джет, якобы принадлежащий офшору ВТБ, стоит 50 миллионов долларов.