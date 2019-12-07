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Россия ждёт Эрдогана на Парад Победы в 2020 году

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в 2020 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

"Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждем решения", - заявили в пресс-службе посольства в ответ на запрос газеты.

Согласие от турецкой стороны пока не получено.

Как пишет газета, в турецком диппредставительстве в Москве и администрации турецкого лидера не смогли предоставить оперативный ответ на запрос издания по поводу намерений Эрдогана посетить День Победы в России.

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