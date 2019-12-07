ВТБ заявил о продаже бизнес-джетов в 2017 году в ответ на заявления ФБК

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ прокомментировал расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором фигурируют бизнес-джеты, в прошлом принадлежавшие лизинговой "дочке" госбанка.

В вышедших ранее на этой неделе расследованиях ФБК сказано, что ВТБ приобрел на баланс "ВТБ Лизинга", а затем продал офшорной компании самолеты, которыми, как утверждает фонд, пользуются ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде и супруга премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана Медведева.

"До 2015 года авиализинг занимал большую долю портфеля "ВТБ Лизинга". В структуре авиационного бизнеса "ВТБ Лизинга" было два направления: гражданской и бизнес-авиации. Самолеты бизнес-авиации приобретались в разные годы для различных операторов. "ВТБ Лизинг" не занимался их обслуживанием и не финансировал их операционную деятельность, сдавая суда операторам в управление на рыночных условиях и получая за них лизинговые платежи", - говорится в заявлении ВТБ.

После краха "Трансаэро" "ВТБ Лизинг" "принял решение о поэтапном выходе из авиационного бизнеса". "Ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков в 2017 году самолеты бизнес-авиации были проданы сторонним компаниям. Продажа всех самолетов осуществлялась исключительно на рыночных условиях, на основе заключений независимых оценщиков", - заявил банк. На тот момент компания владела флотом бизнес-авиации из девяти бортов. "В настоящее время эти транспортные средства не принадлежат ни группе ВТБ, ни каким бы то ни было физическим лицам (связанным с банком - ИФ) и аффилированным структурам. "ВТБ Лизинг" не имеет отношения к их дальнейшей эксплуатации, предоставлению в аренду и т.д.", - заявил банк.