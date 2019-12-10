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Надзорные ведомства выявили 30 нарушений в работе китайской компании в Туве

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Росприроднадзор и Ростехнадзор выявили множество нарушений в работе оператора Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллов в Туве - ООО "Лунсин", входящего в китайскую Zijin Mining Group.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в ноябре на предприятии завершился ряд проверок, в ходе которых зафиксировано три десятка нарушений.

В частности, Росприроднадзор обнаружил, что "сброс сточных вод осуществляется с превышением концентраций загрязняющих веществ (медь, цинк, взвешенные вещества, марганец, свинец)". Также предприятием допущены "порча (загрязнение) земель опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами на территории полигона ТБО" в Тоджинском районе Тувы и "несанкционированное размещение отходов на отвале вскрышных пород, на территории горно-обогатительной фабрики, в южной части вахтового поселка".

Все эти нарушения противоречит условиям лицензии, полученной "Лунсин" на разведку и добычу полезных ископаемых на Кызыл-Таштыгском месторождении.

В свою очередь Ростехнадзор во время проверки "Лунсин" установил, что компания эксплуатирует несколько рабочих общежитий без разрешения на ввод их в эксплуатацию.

ООО "Лунсин" создано в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского месторождения, лицензию получило год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат с мощностью переработки 1 млн тонн полиметаллической руды и выработки порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции в проект составили порядка 17 млрд рублей.

Учредителем ООО "Лунсин" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь Лунсин", входящая в Zijin Mining Group.

Zijin Mining - лидер по производству золота в Китае, второй крупнейший производитель меди и один из ведущих производителей цинка, вольфрама и железной руды. Основной акционер Zijin - государство. Компании принадлежат активы в Китае, а также в Австралии, Перу, России, Киргизии, Монголии и Таджикистане.

Тува Китай

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