Прокуратура Тувы начала проверку структуры Zijin Mining

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Тувы инициировала проверку информации о нарушении трудовых прав работников ООО "Лунсин" (входит в китайскую Zijin Mining Group, занимается разработкой Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

4 июня прокурор Тоджинского района Эрин Антон выехал в ООО "Лунсин" для встречи с коллективом.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение работников предприятия к руководству Тувы, надзорным и контролирующим органам, в котором они утверждают, что руководство ООО нарушает их трудовые права.

"С самого начала введения работ на комбинате сложилась такая ситуация, при котором оклады местных работников, уроженцев республики, были в разы меньше окладов иностранных работников. Профсоюз неоднократно обращался по этому поводу в контролирующие органы, но ООО "Лунсин" игнорирует эти законные требования, используя в свою пользу указ о введении моратория на проверки частного бизнеса", - говорится в обращении.

Работники также жалуются на, как они утверждают, грядущее сокращение сотрудников упаковочного цеха и передачу функционала цеха в пользу компании сына депутата республиканского парламента.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ООО "Лунсин"

ООО "Лунсин" было создано в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения, лицензию получило год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн тонн полиметаллической руды с производством порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции составили 17 млрд рублей.

Учредителем "Лунсин" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь-Лунсин", входящая в крупную горнодобывающую группу Zijin Mining, которая осуществляет разведку и разработку месторождений меди, золота, цинка и лития, а также инженерные и технологические исследования.