Путин назвал захват заложников в Беслане в 2004 году личной болью

Президент РФ призвал помочь нуждающимся в поддержке людям, которые пострадали при теракте

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что захват заложников в Беслане в 2004 году - "это такая боль - и моя личная, и всей страны на всю жизнь".

На встрече с членами СПЧ во вторник он призвал обеспечить дополнительной поддержкой тех пострадавших в Беслане, которые в этом нуждаются.

"Если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно", - сказал он.

Школа №1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1200 человек - школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, среди них - 70 детей.