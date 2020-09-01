В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Траурные мероприятия в память о погибших в результате теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года стартовали в Северной Осетии, они завершатся 3 сентября на мемориальном кладбище "Город ангелов", сообщает во вторник пресс-служба правительства республики.

"Поминальные мероприятия начались утром во дворе школы (захваченной террористами в 2004 году - ИФ). Ровно в 09:15 раздался школьный звонок, именно в этот час террористы захватили школу. После этого люди начали свое движение в спортивный зал разрушенной школы, где террористы удерживали более тысячи заложников – детей и взрослых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почтить память жертв и возложить траурные венки к мемориальному комплексу в Беслане приехал глава республики Вячеслав Битаров, члены правительства и администраций, а также бывшие заложники и их родственники.

"Состоялась заупокойная лития, участники церемонии возложили цветы и зажгли поминальные свечи в честь вечной памяти невинно погибших жертв трагедии", - говорится в пресс-релизе.

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №1 города Беслана террористы захватили в заложники более тысячи школьников, их родителей и учителей школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей. При освобождении заложников погибли 10 бойцов спецназа и двое сотрудников МЧС.