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Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России

Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России
Президент России Владимир Путин и режиссер Александр Сокуров
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением режиссера Александра Сокурова о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым званий Героя России.

"Нужно...переосмыслить статус звания героя России. Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают", - сказал Сокуров на заседании СПЧ под председательством Путина.

Президент возразил: "Если кто-то из них (жителей Чечни), независимо от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем России".

"И наоборот, если тот, кто что-то сделал хорошее, но начинает нарушать наши законы, начинать корежить жизнь, мешать людям , создавать проблемы, несовместимые с пребыванием в обществе на свободе - придется применять к ним определенные меры", - сказал Путин.

"Мы прошли через очень тяжелые испытания, но все-таки вышли из этой кровавой истории", - сказал Путин.

Владимир Путин Александр Сокуров Ахмад Кадыров Рамзан Кадыров

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