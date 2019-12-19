Путин заявил, что Ахмад и Рамзан Кадыров заслужили звания Героев России

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил об обоснованности своего решения присвоить Ахмаду и Рамзану Кадыровым звания Герой России; глава государства также рассказал, что нынешний руководитель Чечни ежедневно подвергается опасности, лично участвует в различных боевых операциях и "под пули лезет".

На большой пресс-конференции в четверг журналист напомнил Путину о его недавнем разговоре с режиссером Александром Сокуровым, который предложил ему пересмотреть решение о присвоении Кадыровым звания Герой России. Корреспондент попросил президента пояснить свои решения.

"Я говорил об этом, хочу еще раз повторить. Когда я познакомился с его (Рамзана Кадырова - ИФ) отцом (Ахмадом Кадыровым - ИФ), с первым президентом Чеченской республики, он ведь пришел сам. Он не пришел сдаваться. Он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией, когда не начались еще активные боевые действия в Чечне и на Кавказе", - сказал Путин.

Он рассказал, что Кадыров-старший сказал тогда, что ошибся, думая, что с другими исламскими странами Чечне будет лучше. На самом деле, они начали подчинять Чечню своей воле. "Мы не хотим. Мы теперь понимаем, что нам лучше с Россией. Россия всегда очень свободно относилась и к нашему вероисповеданию, и к устройству внутренней жизни", - привел слова Ахмата Кадырова Путин.

Он напомнил о трагической судьбе Ахмата Кадырова. "Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел", - подчеркнул Путин.

Президент РФ признался, что до сих пор не может простить себе, что он отпустил Ахмата Кадырова в Чечню на 9 мая 2004 года на празднование Дня Победы, где чеченский лидер был убит. "Он у меня был в кабинете перед этим, я сказал ему: "Оставайся". Он ответил, что должен быть у себя дома. И его взорвали, как известно", - сказал Путин.

Он отметил, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров до сих пор ежедневно подвергается опасности. "Кроме этого, он еще лично принимает участие в различного рода боевых операциях. Мне как-то директор ФСБ докладывал о ликвидации одного из бандформирований. Я ему сказал: "Ребят своих представь к государственной награде". Он говорит: "Это не мы". Я говорю: "А кто?" - "Кадыровцы". "И он сам?" - "Он сам". "А я же ему запретил". - "А его не остановить, под пули лезет", - сказал Путин.

"Поэтому я указов о награждении Героем России, таких указов просто так не подписываю", - заявил президент РФ.

Он предложил посмотреть, как изменился Грозный, сравнить с тем, как он выглядел раньше, "как Сталинград". "В принципе, Кадырову можно было бы и Героя Труда дать. Но он молодой еще, подождет. Но в принципе ситуация там кардинальным образом поменялась", - добавил Путин.

10 декабря во время встречи Путина с Советом по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Сокуров предложил пересмотреть решение о присвоении звания Герой России бывшему и действующему главам Чечни Кадыровым.

На это президент возразил, что "те, кто встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, достоин того, чтобы называться Героем России".

На следующий день на слова режиссера отреагировал сам Рамзан Кадыров, который расценил его высказывание как неприкрытый национализм и попытку внести раздор в общество. Также он предложил привлечь Сокурова к ответственности.