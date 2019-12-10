Рейсовый автобус перевернулся в Волгоградской области

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус перевернулся на трассе в Михайловском районе Волгоградской области, пострадали десять человек.

"В 22:50 по местному времени (21:50 мск) на региональной автодороге "Михайловка-Елань" в районе населенного пункта Секачи опрокинулся в кювет автобус "Neoplan"", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

Он отметил, что в настоящее время к месту происшествия выехали подразделения ГИБДД, МЧС и местной полиции.

"Обстоятельства ДТП, число пострадавших устанавливаются", - подчеркнул Корнаухов.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что в результате аварии пострадали десять человек.

"Девять человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно, еще один оказался зажат", - сказал источник, уточнив, что всего в автобусе находились десять человек.