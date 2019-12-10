МВД уточнило число пострадавших при опрокидывании автобуса в Волгоградской области

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с рейсовым автобусом в Волгоградской области, сообщил агентству "Интерфакс" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

"Всего в автобусе было восемь человек: семь пассажиров и водитель. За медпомощью обратились пять человек. У них ушибы и переломы", - сказал Корнаухов.

Установлено, что автобус принадлежит ГУП "Волгоградавтотранс".

Ранее источник сообщал о десяти пострадавших в результате аварии. Всего, по его словам, в опрокинувшемся автобусе находились десять человек.

Вечером во вторник в Михайловском районе Волгоградской области опрокинулся в кювет автобус "Neoplan". На место происшествия выехали подразделения ГИБДД, МЧС и местной полиции.