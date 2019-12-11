В Кремле не увидели причин для недоверия к "Первому каналу" из-за фейка о сбитом "Боинге"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сюжет "Первого канала" об украинском истребителе, якобы сбившем малайзийский "Боинг" над Донбассом, не подрывает доверие к нему.

"Это вовсе не подрывает. Вокруг резонансной темы и вокруг такой трагедии, которая произошла с "Боингом", важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналиста, "не подрывает ли такая ошибка доверия к государственному телеканалу".

"В этом плане да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом подтверждается их несостоятельность или сомнительность. И на определенном этапе это вполне может быть", - пояснил он.

В среду американское издание The New Yorker опубликовало интервью гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, в котором он признал, что сюжет 2014 года с версией о том, что малайзийский "Боинг" мог быть сбит украинским истребителем, был ошибочным. "Да, мы люди, мы совершаем ошибки, но сделали это не специально", - сказал Эрнст.

Сюжет вышел в ноябре 2014 года в программе "Однако" Михаила Леонтьева. В программе были продемонстрированы снимки, якобы сделанные иностранным спутником-шпионом, на которых был виден истребитель, который мог сбить "Боинг". Впоследствии выяснилось, что снимок был фейковым.

Гибель малайзийского "Боинга"

"Боинг" авиакомпании "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту, 192 из них - граждане Нидерландов.

Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (СГГ, Joint Investigation Team, JIT), в состав которой вошли представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также Евроюста. 28 сентября 2016 года в Нидерландах были представлены результаты расследования, в соответствии с которыми авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское, который находился под контролем ополченцев. Следствие также установило, что "Бук" был доставлен на Украину из Российской Федерации и после использования был возвращен.

19 июня ССГ назвала имена четырех подозреваемых, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке сообщил, что они хоть и не стреляли по самолету, но организовали доставку вооружения, поэтому их считают подозреваемыми.

В МИД РФ заявили, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ" и "опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса".