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Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Ему пришлось бы явиться в суд, если бы процесс перенесли в Россию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.

Глава Минюста Нидерландов Ферд Грапперхаус 13 февраля сообщил, что Москва просила передать ей уголовное производство по этому делу, Нидерланды ответили отказом.

На вопрос, явился бы он в суд, если бы дело передали России, Стрелков ответил: "А был бы у меня выбор? Я гражданин РФ и другого гражданства у меня нет". Отвечая на вопрос, стал бы он сотрудничать с российским судом, он отказался "вдаваться в подробности".

Раньше Стрелков говорил, что вины не признает.

В 2019 году прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по этому делу и вызвала на допрос четырех подозреваемых - россиян Стрелкова, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Суд над ними начнется 9 марта, законы Нидерландов позволяют проводить процесс в отсутствие обвиняемых. По мнению следствия, никто из обвиняемых не участвовал непосредственно в обстреле пассажирского самолета, но они активно участвовали в организации доставки сепаратистам вооружения. На днях стало известно, что, скорее всего Олег Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет.

В крушении самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года погибли 298 человек. По версии следствия, самолет сбили из ЗРК "Бук", которую доставили в неподконтрольный Киеву Донбасс из России.

Следствие считает, что установлено участие Москвы в этом крушении, поскольку российская сторона предоставила сепаратистам эту зенитную установку.

Игорь Стрелков Донбасс MH17 Нидерланды Ферд Грапперхаус Сергей Дубинский Олег Пулатов Леонид Харченко

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