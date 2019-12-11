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Гуцериев и "Сафмар" подали в суд на издателя российского Forbes

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Михаил Гуцериев и его группа "Сафмар" 10 декабря подали в Арбитражный суд Москвы иск к издателю Forbes в России АО "АС Рус Медиа". Иск зарегистрирован, говорится в картотеке арбитражных дел. Суть исковых требований там не раскрыта.

В Forbes "Ведомостям" и "Коммерсанту" сказали, что иска еще не видели. В издании выразили надежду, что смогут в суде "в цивилизованной форме" разрешить все разногласия с "Сафмаром".

22 октября "АС Рус Медиа" подало в столичный арбитраж иск к "Сафмару" и потребовало "признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия" распространенное заявление группы о коррумпированности журналистов издания. Журналисты потребовали обязать компанию удалить это заявление и опубликовать опровержение. Первое заседание по иску пройдет 19 декабря.

Ранее в октябре "Сафмар" обвинила Forbes в попытке дискредитации группы, в публикации "фальшивки", а руководство и журналистов издания назвала образчиком "коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики". Поводом стала публикация Елены Березанской, Елены Тофанюк и Ирины Юзбековой о том, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева, почти достиг 1 трлн рублей ($15 млрд).

Forbes Сафмар Арбитражный суд Москвы Михаил Гуцериев

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