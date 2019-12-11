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Власти одобрили строительство Южного обхода Саратова с мостом через Волгу в 2022-2026 годах

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Строительство в 2022-2026 годах моста через Волгу и Южного обхода Саратова одобрены на прошедшей накануне правительственной комиссии по транспорту.

"Рассмотрен ряд вопросов, касающихся нашей Саратовской области. Первый вопрос - включен в проект и в будущем строительство Южного обхода Саратова со строительство мостового перехода через реку Волга в 2022-2026 годах с объемом финансирования 53 млрд руб. Второй вопрос - это реконструкция и капитальный ремонт обхода Саратова: 36 км от Зоринской развязки до выхода на Волгоград. И у нас, таким образом, вся кольцевая дорога будет приведена в нормативное состояние. Также этот вопрос был поддержан", - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в видео, размещенном в Instagram-аккаунте volodin.saratov.

По итогам правкомиссии приняты решения по передаче ряда региональных дорог субъекта в федеральную собственность.

"Еще одна тема - она также для нас важна - передача на федеральный уровень нескольких частей межрайонных дорог: дорога между Ртищевом - Аркадаком, Аркадаком и Балашовом, Балашовом-Самойловкой и Самойловкой - выходом на Волгоград. Всего 187 км наших внутриобластных дорог будут переданы на федеральный уровень. Теперь они будут частью дороги Волгоград - Ртищево - Тамбов", - сообщает volodin.saratov.

Саратовская область

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