Главгосэкспертиза одобрила проект моста через Волгу на Южном обходе Саратова

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию этапа строительства Южного обхода Саратова, включающего возведение моста через Волгу, сообщает сайт ведомства.

Как сообщил главный эксперт проекта Владимир Власов, проект предусматривает строительство четырехполосной скоростной дороги протяженностью 14,768 км, из которых 2,825 км составляют подходы к мостовому переходу.

Мостовой переход включает русловой мост длиной 2,084 км с центральной трехпролетной вантовой системой протяженностью 540 метров, правобережный и левобережный сталежелезобетонные мосты длиной 1145 м и 161 м.

Также проектом предусмотрено обустройство четырех пойменных насыпей протяженностью 8,413 км, моста с проездом к селу Хмелёвка, путепровода тоннельного типа, зданий и сооружений эксплуатационного обслуживания объекта, говорится в сообщении.

Со стороны Саратова границы автомобильного моста проходят через село Хмелевка, со стороны Энгельса - через СНТ "Авангард" и "Путеец".

ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское" уже начало поиск подрядчиков для строительства левобережной и правобережной автодорог в составе Южного обхода Саратова, совокупная стартовая стоимость подрядов - 25,7 млрд рублей.

Прием заявок на участие в конкурентной процедуре осуществляется до 18 октября. Работы на этих этапах должны быть завершены до конца 2027 года.

В марте 2023 года Росавтодор оценивал строительство Южного обхода Саратова протяженностью 46,3 км с мостом через Волгу в 134 млрд рублей.

В мае того же года, когда было определено место строительства нового моста, губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сообщал, что общая протяженность Южного обхода составит 63,3 км, включая мостовой переход протяженностью 11,9 км. Губернатор отмечал, что новая трассировка минимально затрагивает права третьих лиц: на саратовском берегу в зону обхода попал один частный дом, на территории Энгельсского района - примерно 90 земельных участков нескольких СНТ.

Строительство обхода сократит выход на границу с Казахстаном с автодорог Р-22 ("Запад") и Р-228 ("Юг") на автодорогу А-298 "Пристанное-Ершов-Озинки", которая является частью европейского маршрута Е38.