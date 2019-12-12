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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Источник сообщил о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" и троих пропавших

Пожар в энергоотсеке на второй палубе начался во время ремонтных работ

Источник сообщил о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" и троих пропавших
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время ремонтных работ
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте, произошел пожар, сообщил информированный источник "Интерфакса". Пострадал один человек, пропали трое, шестерых спасли.

Трое пропавших находились в трюме в момент возгорания. "Связь с ними установить не удается", - сказал источник.

По предварительным данным, пожар начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 120 кв. м. По словам собеседника агентства, горит дизельное топливо.

Официального комментария об этом у "Интерфакса" пока нет.

Корабль начали ремонтировать после того, как в феврале 2017 года вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных операциях в Сирии. За время этого похода "Адмирал Кузнецов", по официальным данным, потерял два палубных истребителя - МиГ-29К и Су-33. Журналисты отмечали, что в походе крейсер сильно дымил.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца был заключен в апреле 2018 года. Представители ВМФ говорили, что корабль должен получить морской вариант комплекса ПВО "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы.

Уже во время ремонта, когда "Адмирал Кузнецов" выходил из плавучего дока 82-го судоремонтного завода в Рослякове, в ночь на 30 октября 2018 года плавдок затонул. Один из кранов дока упал на палубу авианосца. В Минпромторге тогда заявили, что на корабле получили незначительные повреждение корпусные конструкции выше ватерлинии.

В июне 2019 года главком ВМФ адмирал Николай Евменов говорил, что флот рассчитывает получить авианосец в 2021 году после модернизации и что ремонт идет по графику. В декабре президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов также говорил, что ремонт идет по графику и будет завершен в срок, но назвал 2022 год. Позднее он уточнил, что кораблю потребовался дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки.

Хроника Пожар на "Адмирале Кузнецове"
Адмирал Кузнецов ВМФ ОСК Алексей Рахманов Николай Евменов

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