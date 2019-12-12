Двое пропавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" найдены живыми

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ищут одного пропавшего без вести, остальных людей удалось найти и вывести живыми, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Найдены живыми и эвакуированы двое числившихся пропавшими без вести. Ведутся поиски еще одного", - сказал источник.

Информированный источник сообщал, что, по предварительным данным, пожар начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе крейсера. Изначально площадь пожара составляла 20 квадратных метров, но затем выросла до 120 квадратных метров. Горит дизельное топливо.

В Центре судоремонта "Звездочка" уточнили, что пожар возник при огневых работах.

На данный момент со слов источника известно об одном пострадавшем, в "Звездочке" эти данные не подтверждают.