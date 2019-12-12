Самые дорогие авиабилеты на новогодние каникулы обошлись россиянам в 2 млн руб.

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Самые дорогие авиабилеты на новогодние каникулы приобрела семья из Петербурга на тайский остров Пхукет, на четырех человек они обошлись в 2 млн рублей, сообщил на пресс-конференции в четверг генеральный директор сервиса поиска билетов Aviasales Максим Крайнов.

По словам Крайнова, такую цену петербуржцы заплатили за перелет бизнес-классом самолетом дубайской авиакомпании Emirates.

По данным сервиса, в настоящее время наиболее популярные направления на Новый год в России - это Москва, Петербург, Краснодар, Уфа (число приобретенных туда билетов выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) и Махачкала. Зарубежные направления - Ереван, Алма-Ата, Кишинев, Прага (рост на 83%) и Стамбул. Наиболее заметный рост бронирований на новогодние даты показали Саратов, Нальчик, Нур-Султан, Денпасар (Бали, Индонезия) и Токио.

Также Крайнов сообщил, что самые популярные даты вылета на новогодние каникулы - 28 и 30 декабря, которые в этом году пришлись на субботу и понедельник. Средняя продолжительность новогоднего отпуска составляет 6-7 дней, больше 14 дней отдыхают лишь 5% россиян.

Генеральный директор туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов на пресс-конференции уточнил, что самый дорогой тур на Новый год компания продала на Мальдивы, его стоимость составила 8 млн рублей. По его словам, спрос на новогодний отдых в компании вырос на 50%, и особенно востребован китайский острова Хайнань.

"У нас полетная программа на остров Хайнань выросла в четыре раза благодаря поддержке правительства КНР, которое дает туроператорам определенные преференции, что позволяет делать цену ниже, чем в других странах Юго-Восточной Азии. Стоимость туров начинается от 26,4 тыс. рублей на человека с перелетом", - рассказал эксперт.

В топе самых востребованных направлений на Новый год у туроператора, помимо Китая, - ОАЭ, Египет, Испания и Турция. По словам эксперта, курорты турецкой Антальи стали не только летним, но и зимним направлением. "В (турецком - ИФ) отеле VIP-уровня, который вы не можете себе позволить летом, зимой можно отдохнуть по доступным ценам, в том числе и на новогодние даты. Поэтому продажи новогодней Турции идут очень хорошо. Да, погода может быть неустойчивой, но отель 5* - это огромный комплекс, где есть рестораны, бары, сауны, хамамы, тренажерные залы, хорошие номера, качественный сервис. И если такой отель продается дешевле санатория в Подмосковье, возможно, есть смысл там побывать. Стоимость туров начинаются от 16,5 тыс. рублей на человека за неделю с перелетом и питанием "все включено", - добавил Арзуманов.

Он подчеркнул, что все дешевые варианты новогоднего отдыха уже распроданы, и сейчас единственный способ недорогого путешествия на Новый год - встретить его на борту самолета, так как до 31 декабря и сразу после остались только очень дорогие билеты.

По данным системы бронирования отелей Ostrovok.ru, в 2019 году 33% клиентов выбирают для новогоднего отдыха отели в России и 67% - за рубежом. Средняя стоимость бронирования на внутренних направлениях составляет 15,9 тыс. рублей, а на зарубежных - 48,5 тыс. В России наиболее востребованы отели Москвы, Петербурга, Сочи, Казани, Красной Поляны и Ялты. За рубежом - Парижа, Варшавы, Праги, Барселоны, Таллина, Берлина, Дубая, Риги, Мюнхена и Рима.