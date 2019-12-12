Дело о крушении в Казани "Боинга" в 2013 году направлено в суд

Дело в отношении пилотов закрыто в связи с их смертью

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Лаишевский райсуд Татарстана суд дело о крушении в аэропорту Казани "Боинга-737" авиакомпании "Татарстан" 17 ноября 2013 года. В деле трое обвиняемых, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Заместителя гендиректора авиакомпании Валерия Портнова и замдиректора летной службы (шеф-пилота) Виктора Фомина, обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель 16 человек.

Бывшему руководителю Татарского межрегионального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову вменили халатность, повлекшую по неосторожности гибель людей.

В ноябре СКР объявил, что, по результатам расследования, причиной катастрофы стали ошибки командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Уголовное дело в их отношении закрыли в связи с их смертью, уточнили в Генпрокуратуре.

"Боинг" "Татарстана", прилетевший в Казань из "Домодедово", разбился вечером 17 ноября 2013 года при посадке, перед заходом на второй круг; погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа. По версии следствия, Салихов, не имевший первоначального летного образования, и второй пилот Виктор Гуцул при отсутствии достаточных практических знаний и опыта не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, и это стало причиной крушения.

К этой ситуации привели нарушения нормативов, которые допустили Портнов и Фомин при приеме Салихова на работу, при отправке его на переподготовку по курсу управления "Боингом 737" и при допуске к самостоятельным полетам в качестве КВС, считает следствие. По данным СК, при поступлении на работу Салихов предъявил фальшивые документы.

Также следствие считает, что Портнов и Фомин не обеспечили надлежащую теоретическую и тренажерную подготовку летного состава.

Возглавлявший территориальную квалификационную комиссию Умаров перед тем, как направить Салихова на курсы для пилотов "Боинга 737" не организовал проверку подлинности летных документов и не выявил, что у него фальшивое свидетельство пилота коммерческой авиации. Умаров подал в отставку в начале декабря 2013 года.

"В результате Салихов, не имея базовых навыков пилотирования, был допущен руководством авиакомпании к пассажирским перевозкам в качестве пилота, что привело к авиакатастрофе", - добавили в Генпрокуратуре.

После катастрофы совет директоров "Татарстана" отправил в отставку гендиректора компании Аксана Гиниятуллина. В конце декабря компания лишилась сертификата эксплуатанта.

Среди погибших в катастрофе в Казани были 24-летний Ирек Минниханов, сын главы республики, а также глава регионального управления ФСБ Александр Антонов.