СК возложил на пилотов вину за гибель "Боинга" в Казани в 2013 году

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) возложил на пилотов ответственность за крушение пассажирского самолета "Боинг 737" в Казани в 2013 году, в результате которой погибли 50 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По данным следствия, 17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва-Казань, "при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял".

"В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что в результате катастрофы погибло 50 человек, в том числе все члены экипажа.

Сообщается, что Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к пассажирским перевозкам на основании фальсифицированных документов. Так, Валерий Портнов, занимавший должность заместителя гендиректора ОАО "Авиакомпания "Татарстан", направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации, говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель Татарского управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров, считают в СК, по халатности не организовал в сентябре 2009 года проверку подлинности и достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота коммерческой авиации Салихова, "что позволило бы выявить факт невыдачи ему данного свидетельства".

"Кроме того, в процессе работы Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна", - говорится в сообщении.

С марта 2012 года, по данным следствия, Салихов осуществлял пассажирские авиаперевозки в качестве командира воздушного судна.

В сообщении говорится. что в отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. На основании собранных доказательств Портнову и Фомину предъявлено обвинение по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Умарову - по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

В пресс-службе отметили, что расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

"В ходе предварительного следствия проведены масштабные и сложные судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические и технико-криминалистические, а также другие судебные экспертизы, допрошено свыше 200 свидетелей и потерпевших, специалистов, проведен значительный объем иных следственных действий, которые в совокупности подтвердили версию следствия", - добавили в ведомстве.