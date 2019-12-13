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В Кремле назвали "очень неприятной" демографическую ситуацию в России

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с естественной убылью населения в РФ, которая достигла пика, "очень неприятная", национальный проект в области демографии призван это исправить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, демографическая яма, которая неоднократно объяснялась президентом и нашими всеми руководителями социальной области, сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная. Сошлись две демографические ямы в одну", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что нынешний демографический кризис - это "наследие прошедших десятилетий истории нашей страны, которое мы несем сейчас на своих плечах".

"На минимизацию последствий этой демографической ямы и направлен как раз нацпроект в области демографии, и целый набор мер, который призван минимизировать негативные последствия от этого и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака минус в знак плюс в плане роста населения", - заявил Песков.

Ранее Росстат сообщил, что за январь-сентябрь 2019 года зафиксирована естественная убыль населения на 236,9 тысяч человек (против 173,4 тыс. человек в январе-сентябре 2018 года). По данным СМИ, этот год станет рекордным по данному показателю за 11 лет.

В ноябре Счетная палата пришла к выводу, что естественная убыль населения в России ускоряется четвертый год подряд. Данная ситуация является существенной угрозой для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения в РФ, отмечали тогда в СП.

Дмитрий Песков

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