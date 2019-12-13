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Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году

Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году
Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что рекордно высокая естественная убыль населения в текущем году прогнозировалась заранее и правительство подготовило пакет мер, чтобы повлиять на демографическую динамику.

"Это действительно так, и мы неоднократно объясняли, почему это так - это связано со снижением количества женщин (в детородном возрасте - ИФ), это прогнозируемая история, хотя это очень нам не нравится", - сказал Топилин журналистам в пятницу, комментируя соответствующие данные Росстата.

Он подчеркнул, что необходимо наращивать меры по поддержке рождаемости и материального положения российских семей, параллельно ведя работу по снижению смертности.

"Со следующего года мы принимаем дополнительные меры. То, о чем я все время говорю: нужно стимулирование рождаемости, поддержка семьи, учитывая такую ситуацию серьезную, нужно постоянно добавлять и добавлять меры", - сказал Топилин.

Он напомнил, что с 1 января 2020 года сроки выплаты за рождение первого или второго ребенка увеличат до достижения ребенком трех лет (сейчас выплата действует до полутора лет). Кроме того, с нового года расширится круг получателей этой выплаты за счет повышения нижней планки среднедушевого дохода (до двух прожиточных минимумов).

Также с 1 января расширяется число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Данная мера поддержки будет софинансироваться во всех без исключения регионах Сибирского и Уральского федеральных округов. Как сообщалось на этой неделе, софинансирование по этой программе получат 75 российских регионов.

Наконец, с 2020 года на 1 тысячу рублей увеличивается стоимость родового сертификата. Эта сумма будет направляться на оплату оказания психологической поддержки женщинам, что будет способствовать снижению числа абортов.

По данным Росстата, опубликованным ранее в декабре, за январь-октябрь 2019 года естественная убыль населения России составила почти 260 тыс. человек - это рекордно высокий показатель за последнее десятилетие.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "очень неприятной" ситуацию с рекордно высокой убылью населения в РФ. "Действительно, демографическая яма, которая неоднократно объяснялась президентом и нашими всеми руководителями социальной области, сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная. Сошлись две демографические ямы в одну", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Решить эту проблему, по словам представителя Владимира Путина, поможет нацпроект в области демографии и ряд других мер.

Минтруд РФ Максим Топилин

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