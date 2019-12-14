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Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом с фанатами Коржа под Екатеринбургом

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом под Екатеринбургом, в которой пострадали 15 человек.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области, дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По сведениям СУ, среди пострадавших пассажиров автобуса есть подростки.

Ранее региональный Минздрав отмечал, что за помощью к врачам обратились 14 человек, госпитализация никому не понадобилась.

По сведениям областного полицейского главка, в автобусе группа екатеринбуржцев возвращались с концерта белорусского певца Макса Коржа. После концерта ночью они отправились в ночной клуб и только в 4 часа утра поехали домой. Возможно, из-за длительного ожидания водитель и уснул за рулем.

Всего в автобусе было 54 человека, включая водителя.

Екатеринбург

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