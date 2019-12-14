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Семеро пострадали в аварии с автобусом на трассе Пермь - Екатеринбург

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Семь человек пострадало в заказном автобусе, перевернувшимся в субботу на трассе Пермь - Екатеринбург, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Авария произошла в районе 242 километра трассы в 7:10 утра (05:10 мск). Водитель транспортного средства, по предварительным данным, задремал за рулем из-за чего не справился с управлением транспортного средства и допустил аварию", - сказал Горелых.

Он уточнил, что автобус выехал на полосу встречного движения, съехал с трассы и перевернулся на левый бок.

"Не докатился всего 20 метров до леса, иначе бы произошло столкновение с деревьями. По счастью, обошлось без жертв", - отметил глава пресс-службы.

По его данным, семеро пострадавших доставлены в больницу. Оставшиеся пассажиры (всего их было 53) отправляются на попутных рейсах в Екатеринбург.

"В автобусе группа екатеринбуржцев возвращались с концерта Макса Коржа. После концерта ночью они отправились в ночной клуб и только в 4 часа утра поехали домой. Возможно, из-за длительного ожидания водитель и уснул за рулем", - предположил руководитель пресс-службы.

На месте ДТП по указанию начальника областного полицейского главка генерала Александра Мешкова работает усиленная следственно-оперативная группа.

Свердловская область Пермь Екатеринбург МВД РФ

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