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В Нижегородской области автобус съехал в кювет и перевернулся

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Балахнинском районе Нижегородской области в воскресенье вечером, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как известно на данный момент, помощь медиков понадобилась восьми пассажирам, погибших нет.

По данным пресс-службы, речь не идет о рейсовом автобусе. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего перевернулся.

Региональное ГУ МЧС РФ сообщает, что автобус ехал из Иванова в нижегородский Дзержинск. В салоне было 49 человек, детей среди них нет.

Спасатели также рассказали, что в результате ДТП погибших нет, количество пострадавших устанавливается, людей на месте осматривают врачи.

По данным МЧС, авария произошла на автодороге местного значения между населенными пунктами Липовки и Галкина.

Нижегородская область МВД

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