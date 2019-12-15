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Число пострадавших в ДТП в Нижегордской области выросло до 14 человек

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Число пострадавших при опрокидывании автобуса в кювет в Балахнинском районе Нижегородской области выросло до 14 человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе УГИБДД по региону.

Как рассказал собеседник агентства, автобус ехал из текстильного центра из Иваново.

Он отметил, что, по предварительным данным, у людей несерьезные травмы. По его данным, детей среди пострадавших нет. Представитель УГИБДД не исключил, что число травмированных может вырасти.

В свою очередь в региональном ГУ МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, серьезные травмы получил один человек, ему понадобилась госпитализация. Остальные пострадавшие получили легкие травмы, сказал собеседник агентства.

Авария произошла около 16:00 по Москве на автодороге местного значения между населенными пунктами Липовки и Галкина. Автобус ехал из Иваново в нижегородский Дзержинск. В салоне было, по разным данным, от 40 до 49 человек, детей среди них нет.

По данным регионального ГУ МВД, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Нижегородская область Иваново

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