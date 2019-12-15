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Телеканал "Россия 1" опроверг сообщения о вмешательстве в запись проекта "Би-2"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Телеканал "Россия 1" не вносил изменения в запись проекта группы "Би-2", материал для трансляции был получен от организаторов музыкальной премии "Виктория", заявила его пресс-служба в воскресенье.

"Телеканал "Россия 1" получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил", - сообщила она "Интерфаксу".

Ранее СМИ сообщили, что во время трансляции музыкальной премии "Виктория" в песне группы "Куртки Кобейна", которая является проектом известного рок-коллектива "Би-2", телеканал якобы заглушил слово "протесты".

Россия 1 Би-2 Виктория

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