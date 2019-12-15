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Российские военные взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США "Росс", сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной России.

"Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение, вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США", - говорится в сообщении центра в воскресенье.

Как заявили российские военные, непосредственный контроль за действиями американского эсминца осуществляет малый ракетный корабль ЧФ "Вышний Волочек".

Ракетный эсминец ВМС США "Росс" (USS Ross (DDG 71)) оснащен системой противоракетной обороны "Иджис", ракетами-перехватчиками "Стандарт-2", а также крылатыми ракетами "Томагавк".

Черноморский флот Черное море США

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