Военный корабль США зашел в Черное море

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Американский эсминец УРО "Росс" (эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием - ИФ) зашел в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как заявили в центре, силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями корабля. По его данным, эсминец зашел в акваторию моря в 18:30 в воскресенье.

Эсминец "Росс", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Карни", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Американские эсминцы ранее неоднократно заходили в Черное море.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.