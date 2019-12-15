Неизвестные разрушили древние памятники культуры в Ингушетии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии ищут неизвестных, разрушивших ряд уникальных средневековых башенных комплексом на территории музея-заповедника, сообщил в воскресенье агентству "Интерфаксу" глава Джейрахского района Ахмед Льянов.

"Широкий общественный резонанс вызвало шокирующее происшествие недалеко от сельского поселения Бейни. Неизвестные разгромили древние башенные постройки. Следы погрома обнаружил учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев, который проводил мониторинг исторических памятников", - сказал Льянов.

По его словам, после установления факта противозаконных действий муниципальные власти вызвали на место происшествия работников Джейрахско - Ассинского музея-заповедника, на балансе которого находятся постройки. Ими подано заявление в отделение полиции, правоохранительные органы ищут причастных к этому преступлению.

"Хотел бы призвать сотрудников соответствующих органов республики, отвечающих за состояние памятников, принять необходимы меры для наказания виновных в акте вандализма и проводить профилактику, чтобы не допустить подобного кощунства в будущем ", - добавил чиновник.

Также он сообщил, что обратился к жителям и гостям горного Джейрахского района оказать полиции помощь в установлении причастных в этом лиц.

"Кто бы ни стоял за этим, это преступление ничтожной кучки подлых людей. Мы надеемся, что виновных найдут, и они понесут заслуженное наказание", - добавил Льянов.

Как сообщил "Интерфаксу" Гогиев, за последние несколько лет активисты не раз заявляли о разрушениях башен в горном районе республики, предоставляя конкретные доказательства. Это не связано с природными явлениями, отметил он.

"Когда мы писали о случаях выбивания каменных арок в башнях, они вывозятся, мне не верили, обвиняли в том, что я поднимаю излишне панику. Буквально три дня назад кто-то здесь прошелся, выбивал арки, и кто-то их спускал вниз, приготовил, скорее всего, для дальнейшей транспортировки. Почему я считаю, что их собираются вывезти? Если бы это было обычным актом вандализма, то там все сломали бы и оставили бы на месте. Но кто-то их специально спустил вниз", - отметил Гогиев.

При этом исследователь заметил, что для того, чтобы в горах спустить камни весом десятки, а то сотни килограммов вниз, нужно приложить большие усилия.

"На первой башне неделю назад была арка, следы свежие, сейчас ее нет. Вторую арку не успели унести, наверное, из-за того, что она при выбивании сломалась. Видны следы ударов инструмента, либо ломом, либо киркой. Ломали по-дикому. Камни лежат внизу. Арка номер три - выбиты именно арочные камни, камни перетащили вниз. Нашли арматуру, которая использовалась в качестве лома. Следы извести на нем остались, лежавшие близ следующей башни камни с древними петроглифами также спустили вниз", - отметил Гогиев.

Ранее власти Ингушетии попросили тейпы подключиться к реставрации разрушающихся родовых башен в горной зоне.

По данным управления культурного наследия правительства республики, на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника находятся на госохране 1 тыс. 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов РФ и 1 тыс. 780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.

Работы по выявлению памятников истории и культуры музея-заповедника продолжаются. Общее количество отреставрированных памятников с 1999 по 2019 год составляет 97 единиц. Восстановление уникальных комплексов проводилось, как за счет бюджетных средств, так и представителей тейпов.