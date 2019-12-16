Гольдштейн представлен правительству ЕАО

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил в понедельник правительству Еврейской автономной области врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток", кроме членов правительства, в зале присутствуют депутаты Законодательного собрания ЕАО, главы муниципальных районов, руководители силовых структур, представители общественных организаций.

"Уважаемый Ростислав Эрнстович, хочу сразу сказать, что работы будет много. Еврейская автономная область сталкивается с достаточным количеством проблем, связанным с социальным развитием и с развитием экономики. Многое надо сделать для того, чтобы люди стали жить лучше", - сказал Трутнев, обращаясь к врио губернатора.

По словам вице-премьера, по многим показателям социально-экономического развития область "замыкает рейтинг дальневосточных регионов". Трутнев отметил, что Гольдштейн избирался депутатом государственной Думы РФ, занимался проблемами Севера и Дальнего Востока, с 2015 года представлял регион в Совете Федерации.

"У него достаточно большой опыт, который он, уверен, применит для того, чтобы Еврейская автономная область развивалась. Мы, естественно, будем ему помогать. Успехов!", - добавил полпред.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ об отставке губернатора ЕАО Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Гольдштейна врио руководителя региона.

Выборы нового губернатора области пройдут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.