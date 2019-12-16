В Госдуме предложили расселять аварийное жилье за счет ипотеки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Член комитета Госдумы по бюджету, депутат от партии "Единая Россия" Дмитрий Юрков предложил расселять аварийное жилье за счёт ипотеки со сниженной ставкой до 3%, сообщает в понедельник газета "Известия".

Как отмечается, депутат предложил соответствующую поправку в законопроект "О внесении изменений в Жилищный кодекс". По данным газеты, предложение уже направлено на отзыв вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко.

Поддержать инициативу готовы в партиях "Справедливая России" и ЛДПР. В КПРФ хотят сначала изучить предложение, сомневаясь, что у граждан есть деньги на ипотеку.

Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счёт ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности. При этом в инициативе отмечается, что первый взнос за ипотеку должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ.

"Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку", - подчеркнул депутат.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 гг. планируется переселить 530 тыс. россиян, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м, признанном таковым после 1 января 2012 года. С учетом специфики строительного цикла, в 2025 году (за счет финансирования строительства в 2023-2024 гг.) будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн кв.м аварийного фонда. Всего на эти цели планируется направить более 507 млрд рублей.