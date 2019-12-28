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Путин подписал закон о новых механизмах расселения аварийного жилья в России

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий новый порядок расселения аварийного жилья.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" предполагает наделение органов власти РФ полномочиями по признанию жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Также документ устанавливает особый порядок определения возмещения за изымаемое жилое помещение.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил, что эта инициатива позволит использовать средства Фонда содействия реформированию ЖКХ для субсидирования льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда и других соцвыплат. Необходимые для расселения аварийного фонда меры регионы выберут самостоятельно.

"Мы объединили все положительные практики и эти опции прописали в федеральном законе. А уже как будет двигаться субъект - он может потратить деньги на строительство маневренного фонда, на создание института льготной ипотеки или потратить денежные средства на возмещения или на предоставление квартир. На сегодняшний день эти мероприятия прописаны, мы их даем, а дальше субъект совместно с муниципалитетом понимают решение, какими опциями пользоваться", - отмечал министр.

В мае прошлого года президент Владимир Путин поручил подготовить законопроект о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья, который должен заработать с 1 января 2019 года. Позднее стало известно, что с 2019 года переселение россиян будет осуществляться в рамках приоритетного национального проекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв.м.

Владимир Путин

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