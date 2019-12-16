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В Удмуртии новый закон о тишине не будет действовать в новогоднюю ночь

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госсовет Удмуртии приостановит в новогоднюю ночь действие недавно принятого закона о тишине, сообщила пресс-служба заксобрания. Закон не будет действовать с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Региональный закон о тишине был принят в сентябре 2019 года. Он запрещает шуметь и нарушать покой граждан в будни с 22:00 до 8:00 и в выходные с 23:00 до 9:00. По словам депутатов, жители республики начали спрашивать, как соблюдать эти требования в новогоднюю ночь.

Ранее 16 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что 31 декабря 2019 года будет в регионе выходным днем вместо субботы 28 декабря. По его словам, это решение касается государственных и муниципальных служащих и подведомственных учреждений, частные компании будут принимать решение сами. Соответствующий указ он обещал подписать в течение дня.

Удмуртия Александр Бречалов

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