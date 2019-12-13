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Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря 2019 года на субботу, 28 декабря.

Согласно документу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации региона, распоряжение касается госслужащих правительства Свердловской области и чиновников, которых назначает сам губернатор.

В РоссииВ Госдуме заявили, что сделать 31 декабря выходным в этом году не получитсяЧитать подробнее

Кроме того, рекомендовано перенести выходной остальным органам госвласти и местного самоуправления в регионе, а также подведомственным им государственным, муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям.

Как сообщалось, 9 декабря Куйвашев запустил в своем инстаграме голосование о том, нужно ли делать 31 декабря выходным. В опросе приняли участие 12 115 человек. За выходной 94% проголосовали за перенос, против высказались 6%. В результате глава региона заявил, что планирует подписать распоряжение о выходном дне 31 декабря.

Действующие правила не позволяют сделать канун Нового года выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".

Свердловская область Евгений Куйвашев

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